От удара "Герани" у "зенитного танка" Gepard оторвало одну из пушек

В районе населенного пункта Хмельница в Черниговской области наши "Герани" уничтожили зенитную самоходную установку Gepard германского производства.

Канал "Изнанка" разместил видеоролик, где показывается результат этого удара. "Танк противовоздушной обороны" подловили, когда он занял позицию в поле. Боевая машина получила фатальные повреждения - взрыв оторвал одну из 35-мм автоматических пушек Oerlikon KDA. Ее отбросило на несколько метров от выгоревшего корпуса.

По всей видимости, экипажу была поставлена задача сбивать наши БПЛА, летящие атаковать находящиеся в тылу военные объекты противника, но в результате во вражеской обороне стало меньше еще на одну ЗСУ.

На днях в Сумской области дроном КВН был уничтожен пикап Toyota одной из мобильных огневых групп, задействованных в охоте на российские беспилотники.