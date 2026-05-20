Военнослужащего украинского батальона «Скала» жестоко избили сослуживцы, после чего он скончался в больнице от полученных травм.

О гибели мобилизованного в рядах Вооруженных сил Украины рассказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, ссылаясь на сестру погибшего, передает ТАСС.

По информации парламентария, инцидент произошел 11 марта. Сослуживцы издевались над мужчиной, отобрали у него документы и жестоко избили.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось. Спустя три дня военнослужащий скончался от полученных травм.

Представители батальона «Скала» подтвердили факт смерти бойца в запрещенной в России социальной сети Facebook, принадлежащей признанной экстремистской корпорации Meta.

В официальном заявлении подразделения утверждается, что мужчина пытался самовольно покинуть часть.

«Во время его поиска он был обнаружен высоко на сосне. После общения решил спуститься, но упал с нее. Далее во время рентгена у него был обнаружен перелом двух ребер и пневмония», – говорится в сообщении батальона.

В настоящее время командование выясняет все обстоятельства трагедии. Марьяна Безуглая подчеркнула, что подобные случаи убийства солдат в батальоне «Скала» имеют систематический характер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские командиры держали мобилизованных бойцов полка «Скала» взаперти в здании школы. Это подразделение понесло тяжелые потери в ходе боев на территории Сумской области.

В начале мая российские силовые ведомства подтвердили факт жестокого избиения военнослужащего в расположении другой бригады ВСУ.