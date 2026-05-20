В ночь на 17 мая ВСУ обрушили на Россию беспрецедентное количество БПЛА — более 1000 единиц. «Царьград» рассказал, что стоит за массированными атаками «авиационных армий» украинских дронов.

ВСУ «доведут»

Противник целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру. По одной из версий, Владимир Зеленский после удара по украинскому ВПК и некоему подземному бункеру для первых лиц «пообещал мстить».

Как отметил депутат Госдумы, экономист и ведущий программы «Итоги дна» на «Царьграде» Михаил Делягин, лучшей реакцией на чудовищные атаки стали слова военкора Александра Сладкова, который призвал создать на фронте «взрослую» систему противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что сегодняшние боевые действия — это «война технологий», причем ничего нового в этом нет.

«Сейчас технологический прогресс ускоряется. Происходит очень бурное совершенствование, во-первых, беспилотников и, во-вторых, систем управления беспилотниками. И как с этим бороться? Любой специалист говорит: можно сбивать спутники, наносить удары по местам сборки, отключить на Украине электричество, дезорганизовать железнодорожные перевозки... Но это не делается», — заявил он.

Некоторые задаются вопросом, почему на Киев не может полететь «Сармат», который должен быть поставлен на боевое дежурство уже до конца 2026 года. Военный обозреватель Виктор Баранец подчеркнул, что пока у Минобороны РФ нет планов применять ракеты повышенной мощности, однако не исключено, что «противник доведет».

Вместе с тем политолог Вадим Авва заметил, что ВСУ не намерены ждать поступления «Сармата» на боевое дежурство в нужном количестве и собираются нанести как можно больше ударов уже сейчас.

«Военный и военно-политический ответ на этот новый характер войны мы просто обязаны дать. Логистические центры, питающие эту войну, и пути снабжения любым способом нужно ликвидировать. Молчание политических партий, игнорирующих эту проблему, тоже смотрится дичью, скажем прямо», — заявил он.

Совершенствование ПВО

Военкор Александр Коц уверен, что в России необходимо сформировать новые мобильные огневые группы, которые следует объединить в единый оборонительный контур, завязанный на быстром обмене информацией. Также требуется система раннего оповещения. В частности, ВСУ давно развесили на вышки сотовой связи высокочувствительные микрофоны. Указал Коц и на третий момент: удары военных должны выбивать расчеты БПЛА, склады хранения дронов и пусковые позиции.

В России допустили удары по Латвии и Одессе из-за угроз Зеленского

Между тем военкор Дмитрий Стешин предполагает, что речь идет не только о запуске огромного количества дронов, которые Киев получает благодаря Западу, но и о сложной скоординированной тактике. БПЛА сперва прорываются через рубежи ПВО и РЭБ, а позднее проводят некоторое время в воздухе, накапливаясь перед атакой. Также применяются нестандартные диапазоны связи, с которыми способны работать не все средства РЭБ.

Фактически речь идет попытке обхода привычных систем защиты. Более того, Стешин допускает наличие воздушного ретранслятора, через который координировалась работа группы беспилотников. Военкор считает, что обезвреживать «стаи» нужно начинать с него.