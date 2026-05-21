Важный объект ВСУ попал под удар в зоне СВО

По информации Министерства обороны РФ, переданной РИА Новостями, российские войска подвергли удару украинский учебный центр по обучению операторов беспилотной техники.

В ведомстве уточнили, что в результате скоординированных действий оперативной тактической авиации, ударных дронов, ракетных подразделений и артиллерии было уничтожено учебное заведение для специалистов по БПЛА.

Кроме того, были поражены производственные цеха по сборке и склады с долгосрочными беспилотниками, а также базы для безэкипажных катеров.

Минобороны также сообщило о разрушении объектов энергетической инфраструктуры, обслуживающих нужды ВСУ, и пунктов временного базирования украинских войск в 148 районах страны. За прошедшие сутки средства противовоздушной обороны успешно сбили 516 украинских дронов и три управляемые авиационные бомбы.