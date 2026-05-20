«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с загадочным словом

Радиостанция УВБ-76, более известная как «радиостанция Судного дня», вышла в эфир с новым загадочным сообщением. Об этом свидетельствует информация Telegram-канала «УВБ-76 логи».

Станция прервала молчание в 8.04 мск 20 мая. Она передала сообщение со словом «лещотеин». Смысл передачи остается неизвестен.

Напомним, что УВБ-76 вещает с 70-х годов на частоте 4625 кГц. Обычно ее эфир состоит из монотонного жужжания и щелчков, за что среди радиолюбителей станция получила прозвище «жужжалка». Периодически она передает речевые сообщения, адресаты которых, как и их значение, остаются загадкой.

В прошлый раз станция была активна 19 мая. Тогда она передала три слова: «бунтодом», «рубидий» и «постомари». 15 мая в эфире дважды прозвучало слово «мячохлеб».