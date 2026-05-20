Россия и КНР призвали Японию уничтожить оставленное в Китае химическое оружие
Россия и Китай призвали Японию добросовестно выполнять обязательства по уничтожению оставленного в Китае химического оружия, сообщила пресс-служба Кремля.
Совместное заявление России и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества опубликовано на сайте Кремля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин назвали курс Токио на ускоренную ремилитаризацию серьезной угрозой региональной стабильности.
Государства решительно осудили прославление пособников нацистов и милитаристов.
В конце апреля МИД КНР обвинил японскую сторону в разжигании блокового противостояния в Индо-Тихоокеанском регионе.