Откуда прилетают БПЛА: генерал раскрыл тактику ударов по Анапе

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов указал в интервью изданию "АиФ" на вероятную тактику украинских сил при организации налетов на южные регионы России.

По его словам, для атак на Анапу и Новороссийск противник активно задействует акваторию Черного моря.

«На Анапу и Новороссийск налеты дронов идут со стороны Одессы или Николаева. Также используются в качестве площадок корабли», — пояснил генерал Попов.

Эксперт подчеркнул, что использование морского пространства значительно упрощает задачу для атакующей стороны.

«Намного проще осуществлять налеты беспилотников через морскую территорию, через нейтральные воды, где может беспилотный катер или корабль под разными флагами с диверсионно-разведывательной группой на борту», — отметил военный летчик.

В ночь на 20 мая в Анапе была объявлена воздушная опасность из-за угрозы применения беспилотников, о чем сообщили власти города на платформе «Макс».

Позже Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 273 украинских беспилотника самолетного типа. Перехваты дронов осуществлялись над территорий нескольких российских субъектов, включая Белгородскую, Брянскую, Московскую области, а также акватории Азовского и Черного морей.