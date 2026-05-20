Стало известно, откуда и чем ВСУ могли обстрелять Белгородскую область

Белгородская область могла быть обстреляна Вооруженными силами Украины (ВСУ) с применением американских систем залпового огня HIMARS. А расстояние позволяет нанести удар из двух украинских областей, заявил News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Сегодня оперштаб Белгородской области сообщил о ракетном обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. В Белгороде была пробита кровля многоквартирного дома.

В свою очередь врио губернатора Александр Шуваев отметил, что 16 муниципалитетов Белгородской области за сутки подверглись 143 атакам со стороны украинских военных.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, приграничный российский регион был атакован из американских установок HIMARS.

«Расстояние позволяет: [снаряды пролетают] 80 с лишним километров. Если это Белгородская область, то бить могли из Харьковской или Сумской областей», — пояснил он.

Дандыкин также отметил, что расчеты Вооруженных сил Украины, атакующие российские регионы, часто не успевают скрыться, их выявляют и уничтожают.