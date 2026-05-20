В Эстонии раскритиковали США за вывод войск без координации с союзниками

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью Financial Times раскритиковал США за то, что процесс сокращения американского военного присутствия в Европе происходит без должной координации с союзниками.

Он назвал ряд объявлений о выводе войск произвольными. По словам главы эстонского МИД, Вашингтону следует более тесно согласовывать свои планы с партнерами по НАТО, чтобы не ослаблять сдерживающий потенциал альянса.

«Нам нужно в более скоординированном формате понимать, каковы планы», — заявил Цахкна.

До этого агентство Reuters сообщило, что администрация президента США планирует на этой неделе уведомить союзников по НАТО о значительном сокращении военных возможностей, которые страна могла бы задействовать для помощи европейским членам альянса в случае крупного кризиса. Речь идет о модели сил НАТО, в рамках которой страны определяют резерв своих подразделений на случай конфликта. Хотя точный состав этих военных сил держится в строжайшей тайне, Пентагон решил значительно сократить их участие, заявили источники агентства.