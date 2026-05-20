Генерал назвал серьезную «головную боль» для России

Служба внешней разведки России сообщила о планах Киева бить по тыловым регионам РФ с территории Латвии. Как сообщает aif.ru, заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов заявил, что это может стать «головной болью» для Москвы и грозит серьезной эскалацией.

Попов отметил, что аэродромная сеть в прибалтийских государствах хорошо, однако после развала СССР многие аэродромы оказались заброшены. Сейчас их восстанавливают за счет средств НАТО, а немецкие и финские самолеты применяют базы с целью «подскока» для оперативных задач и проведения учений. Подходят они и для беспилотников большого и среднего классов.

Генерал подчеркивает, что если Латвия предоставит площадки Украине, то РФ получит «очень большую головную боль».

«Думаю, это может быть прелюдией к Третьей мировой войне, поскольку территорию предоставляют государства, которые не являются участниками боевых действий. Мы не находимся в военном конфликте, в непосредственном столкновении с этими государствами — Латвией, Эстонией, Литвой или Финляндией, но если с их территории по нам будут налёты осуществляться, то военные объекты на этих территориях опосредованно станут для нас целью», — сказал он.

По мнению Попова, если это произойдет, то в первую очередь в адрес прибалтийских стран, ЕС и НАТО поступит дипломатическое предупреждение. Если этого будет недостаточно, то ВС РФ нанесут точечные удары по разведданным. Имеющиеся беспилотники, крылатые ракеты, комплексы «Искандер» и авиация позволяют проводить атаки без нарушения воздушного пространства сопредельных государств.