«Штурмы» России продолжают продвижение в глубину украинской обороны, пока Владимир Зеленский «анонсирует» скорое наступление ВС РФ на Киев. «Царьград» рассказал, что известно об успехах российской армии в зоне проведения специальной военной операции.

Перемалывание ВСУ на Донецком фронте

По информации канала «Два майора», на краснолиманском направлении идут городские бои. Северо-западнее ВС РФ расширяют зону контроля у Дробышево и Святогорска, охватывая Красный Лиман с этой стороны.

На константиновском направлении ситуация для ВСУ становится все более катастрофичной. Российские военные продолжают проникать в Молочарку, продвигаются в районе Новодмитровки, а также наращивают силы для дальнейшего штурма Константиновки.

Украинские источники в последние сутки жалуются, что ситуация в Константиновке для ВСУ очень плохая. Российские штурмовики почти дошли до центра города, а оборона украинских подразделений разваливается.

«Дефицит пехоты с украинской стороны пытаются компенсировать дронами, но наземные войска есть наземные войска, и их отсутствие не получается заменить ничем», — заявляет «Военная хроника».

Успехи дальневосточников

На днепропетровском направлении группировка войск «Восток» вклинивается в глубину обороны ВСУ северо-западнее поселка Александроград. На востоке Запорожской области ведется наступление с целью освобождения Верхней Терсы, Воздвижевки, Комсомольского.

«Очень хорошие результаты начала весенней наступательной кампании показывает группировка "Восток". "Дальневосточный экспресс", как и в прошлом году, верен себе», — констатировал военный обозреватель Юрий Подоляка.

Украинские источники отмечают, что между Мирным и Луговским дальнейшее продвижение ВС РФ создает дополнительную угрозу для подразделений ВСУ в районе Малой Токмачки, превращенной в один огромный укрепрайон.

Успехи на севере

На сумском направлении штурмовики группировки войск «Север» ведут стрелковые бои в Шосткинском районе в направлении Уланово и Бачевска. В Сумском районе фиксируется продвижение в районе Запселья, а в Краснопольском районе — наступление в районе Рясного.

На Волчанском участке харьковского направления штурмовики продвинулись на 10 участках до 300 метров. Стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчьей, а также в Волоховке и Караичном.

Военные также отметились освобождением еще одного населенного пункта в Харьковской области — Волховки. Там были отражены две контратаки ВСУ. На Великобурлукском участке стрелковые бои продолжаются в районе села Бударки и в лесных массивах на северо-западе Купянского района.

«Анонсы» Зеленского и суета в Жешуве

После «обработки» объектов на Украине ракетным вооружением в польский Жешув из Норвегии прилетел санитарный самолет медицинской ЧВК Avincis. Аналитики заявляют, что борт предназначен для экстренной медицинской эвакуации на дальние расстояния. Салон полностью переоборудован под реанимационный модуль для перевозки тяжёлых пациентов.

При этом вскоре после бомбардировки 16 мая сопротивление известило, что часть ударов пришлась на военные аэродромы и действующие полигоны, в том числе на территории Одесской и Николаевской областей. Там находятся французские и британские военные, которые обучают бойцов ВСУ подводным диверсиям и планируют операции в Черном море.

Местные с иронией писали, что на Украине ликвидирован «важнейший человек», однако, как отметили военкоры, из-за этого внезапно очнулся Лондон.

«Будет великое наступление России: Москва планирует захватить Киев и Одессу и разрезать Украину на две части по Днепру», — пишет британское издание FT.

На этом фоне становится актуальным вопрос — где взять группировку войск для наступления на Киев. Минобороны РФ заявило о начале ядерных учений, которые состоятся совместно с армией Белоруссии. В последнюю, по сообщениям ветеранов «Вагнера», в больших количествах прибыли бойцы ЧВК. Все это происходит на фоне «анонсов» Владимира Зеленского о скором открытии нового фронта и наступлении на Киевскую область.