Стали известны цели ночных ударов по Украине
Целью ночных ударов по Украине стали Днепропетровская, Сумская, Одесская и Харьковская области.
Об этом пишет Telegram-канал RV.
«Серии взрывов на объектах врага в Днепропетровске, Сумах, Конотопе Сумской области», — указано в сообщении.
Отмечается, что в результате ударов в Одессе загорелись объекты критической инфраструктуры и склады.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести так называемое «аэропортное» перемирие и призвал не ослаблять санкционное давление на Россию.