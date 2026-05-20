Массированная атака ВСУ 20 мая: 273 БПЛА сбиты над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 273 БПЛА Вооруженных сил Украины. Какие регионы оказались в опасности, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, атака велась с 20:00 мск 19 мая до 7:00 мск 20 мая.

Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Воронежской, Ленинградской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Тверской, Тульской областей, говорится в сообщении на сайте российского военного ведомства.

Также атаке подверглись Ставропольский и Краснодарский края, Московский регион, Татарстан и Крым. Дроны были сбиты и над акваториями Азовского и Черного морей.

Херсонская область

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Херсонскую область оказались полностью обесточены девять округов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

«Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского ГО», - пояснил он.

Глава региона отметил, что делается все возможное, чтобы «вернуть электричество в наши дома».

Брянская область

Украинский дрон ударил по грузовому автомобилю АПХ «Мираторг», ранен водитель. Об этом рассказал в своем канале на платформе «Макс» врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

По словам Ковальчука, был атакован поселок Суземка Суземского района.

«В результате намеренного удара по движущемуся автомобилю, к сожалению, ранен водитель АПХ «Мираторг». Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», - сообщил врио главы региона.

Беспилотники ВСУ дважды пытались атаковать город Невинномысск в Ставропольском крае. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

Глава края уточнил, что первая атака была отражена ночью, и поблагодарил «защитников нашего неба». Однако в 8:05 утра он заявил, что идет вторая волна.

«Противник предпринимает новые попытки налетов на промзону Невинномысска. Наше ПВО работает. Режим беспилотной опасности продолжает действовать по всей территории края», - сообщил он.

В свою очередь мэр города Михаил Миненков призвал жителей Невинномысска укрыться в безопасных местах и не подходить к окнам.

«В школу не идем!», - добавил он.

Нижегородская область

В результате падения обломков беспилотников зафиксированы возгорания на территории двух промышленных предприятий в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом рассказал в своем канале на платформе «Макс» глава региона Глеб Никитин.

«Работал в штабах на объектах. Осуществляется локализация возгорания и ликвидация последствий инцидента», - пояснил он.

Губернатор отметил, что все районные школы временно переведены на дистанционный формат обучения. Всего над областью было сбито 30 дронов. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Напомним, что накануне над российскими регионами были сбиты 315 дронов.