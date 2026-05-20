Стало известно, сколько солдат ВСУ обучили в ЕС

Евросоюз обучил 93 тыс. солдат ВСУ в рамках миссии по оказанию военной помощи Украине.

Об этом заявил председатель военного комитета ЕС Шон Клэнси в интервью Euronews.

«Сила ЕС проявляется, например, в нашей миссии ЕС по оказанию военной помощи [Украине], в рамках которой мы на сегодняшний день обучили 93 тыс. военнослужащих украинских вооруженных сил, и мы будем неустанно продолжать эту работу», — заявил Клэнси.

Он подчеркнул, что ЕС «неустанно» работает над поддержкой Украины и планирует «формировать будущее» ВСУ при помощи 27 государств-членов союза, которые «действуют согласованно».

В мае издание Politico сообщило, что генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников выделять 0,25% ВВП на помощь Украине, однако с этой инициативой не согласились несколько крупных членов альянса.

22 апреля Евросоюз одобрил кредит для Украины в размере €90 млрд. Планируется, что €60 млрд пойдут на вооружение для Киева, а €30 млрд — на бюджетные нужды Украины. Представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари также рассказывал, что €6 млрд из €9 млрд первого транша кредита отправятся на военные нужды Украины.

18 мая представитель Европейской комиссии (ЕК) Баляш Уйвари заявил, что ЕС и Украина до сих пор не подписали три ключевых документа, которые нужны для предоставления Киеву кредита на €90 млрд.