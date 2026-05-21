Минобороны РФ показало видео учений с "Искандер-М" и ядерными боеприпасами

Минобороны России в своем канале в Max опубликовало кадры с учений ядерных сил, которые проходят с 19 по 21 мая.

В ведомстве рассказали, что в рамках учений была обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Беларуси.

Военнослужащие ракетного соединения Беларуси в рамках учений выполнили учебно-боевые задачи по получению специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер-М", снаряжению ими ракет-носителей и скрытному выдвижению в назначенный район для подготовки к проведению пусков.

Ведомство также опубликовало кадры с проводимых учений.

На видео можно увидеть, как военные, в том числе в ночное время, отрабатывают соответствующие боевые задачи.

Напомним, 19-21 мая МО РФ проводит учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Северный и Тихоокеанский флота, Командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

В ходе учений, в частности, отрабатывается совместная подготовка и применение ядерного оружия, которое размещено в Беларуси.

Как отмечали в МО, всего учения проходят более 64 тысяч военных, свыше 7800 единиц техники, включая более 200 ракетных пусковых установок, а также более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подлодок, из которых восемь - стратегического назначения.