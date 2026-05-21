Семья участника СВО погибла в ходе атаки БПЛА на Сызрань

Семья участника специальной военной операции (СВО) погибла во время атаки беспилотников на Сызрань. Об этом сообщил в мессенджере "Макс" губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Есть жертвы: погибли двое наших жителей - семья участника специальной военной операции. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким", - сказал глава региона.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали гражданские и промышленные объекты. Всего по области было запущено более 10 БПЛА. Федорищев отметил, что в области ведется работа по ликвидации последствий, проводится оценка ущерба, а также материальная и психологическая поддержка населения. До этого стало известно, что после атаки беспилотников в регионе были до конца недели были отменены все массовые мероприятия. Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 121 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над девятью российскими регионами и Каспийским морем.