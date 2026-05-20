Российские системы ПВО вызвали интерес за рубежом

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) вызвали интерес за рубежом.

Об этом со ссылкой на директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева сообщает РИА Новости.

«Сегодня системы ПВО, естественно, это один из первостепенных видов вооружений, который, конечно, вызывает большой интерес у всех наших партнеров», — сказал Шугаев.

По его словам, опыт специальной военной операции и событий на Ближнем Востоке наглядно демонстрирует востребованность систем ПВО, «которые показывают свою эффективность».

Ранее заместитель генерального директора концерна воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий заявил, что Россия является мировым лидером по одному направлению — взаимодействию Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и системы ПВО.

В апреле Telegram-канал «Военная хроника» заметил, что гарантированный перехват баллистической ракеты FP-9, которую разработала украинская компания Fire Point, может обеспечить эшелонированная система ПВО.