$70.9581.98

Русских: силы ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ над территорией Ульяновской области

Газета.Ruиещё 7

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Ульяновской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Русских.

Над Ульяновской областью уничтожили беспилотники ВСУ
© Global Look Press

По его словам, место падения БПЛА зафиксировали на территории Радищевского района. Никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано. Работают спецслужбы.

«Напоминаю, что в целях безопасности категорически запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО», — предупредил жителей Русских.

Тем временем власти Сызрани в Самарской области отменили все массовые мероприятия до конца недели из-за атак БПЛА.

Утром 21 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в результате ударов беспилотных летательных аппаратов по городу два человека получили несовместимые с жизнью травмы, есть и пострадавшие. Глава региона напомнил о запрете на съемку последствий атаки и добавил, что приближаться к обломкам дронов опасно.

Ранее Эстония призвала Украину предотвратить пролеты БПЛА над странами НАТО.