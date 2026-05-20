Названо число сбитых над регионами России беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали 273 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в среду, 20 мая, сообщили в Министерстве обороны страны.

Атаке со стороны украинской армии подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Волгоградская, Калужская, Курская, Липецкая, Ленинградская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тверская и Тульская области.

Кроме того, ВСУ пытались нанести удар по Краснодарскому и Ставропольскому краям, Республикам Крым и Татарстан, Московскому региону. Беспилотники также были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей, передает ТАСС.

18 мая в результате удара дрона ВСУ по рейсовому микроавтобусу Лисичанск — Северодонецк в Луганской Народной Республике погибла несовершеннолетняя девочка и еще два человека пострадали.