Названо число сбитых над регионами России беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 273 дрона ВСУ над регионами России
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали 273 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в среду, 20 мая, сообщили в Министерстве обороны страны.
Атаке со стороны украинской армии подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Волгоградская, Калужская, Курская, Липецкая, Ленинградская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тверская и Тульская области.
Кроме того, ВСУ пытались нанести удар по Краснодарскому и Ставропольскому краям, Республикам Крым и Татарстан, Московскому региону. Беспилотники также были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей, передает ТАСС.
18 мая в результате удара дрона ВСУ по рейсовому микроавтобусу Лисичанск — Северодонецк в Луганской Народной Республике погибла несовершеннолетняя девочка и еще два человека пострадали.