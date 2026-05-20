В Харьковской области бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), в которую из-за больших потерь пополнили калеками, потеряла роту практически в полном составе. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе Избицкого практически в полном составе уничтожена 5-я рота 127-й отдельной мотострелковой бригады», — рассказал представитель силовых структур.

Отмечается, что на данный участок были переброшены военнослужащие, непригодные к службе.

В конце апреля на Украине произошел скандал из-за публикации фото оголодавших бойцов. В украинском военном ведомстве признали инцидент, отметив, что до таких ситуаций доходить не должно, хотя обстановка на ряде направлений бывает «довольно критической».