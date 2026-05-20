ВСУ применяют дроны-разведчики с ретрансляторами купольного типа

На константиновском направлении украинские военные используют дроны-разведчики с ретрансляторами купольного типа. Их радиус - до 500 метров.

© Российская Газета

Об этом ТАСС рассказал оператор FPV-дронов 1194-го полка Южной группировки войск с позывным "Каспер". Он пояснил: когда летает беспилотник самолетного типа, то куполом раскидывает на определенную зону радиоволны. И в этом куполе дроны свободно передвигаются. Купол примерно до 500 метров.

Подобные беспилотники можно подавить только с помощью средств противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы, добавил оператор беспилотников "Купер".

В Минобороны РФ сообщили, что дроноводы 238-й гвардейской артиллерийской бригады группировки "Центр" сожгли вражеские гаубицы "Богдана-Б" и Д-30, а также поразили пункт управления беспилотниками. Операторы БПЛА Zala и FPV-дронов 6-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Южная" выявили и уничтожили вражескую БМП на славянском направлении.