ВСУ потратили восемь дронов на уничтожение безэкипажного катера

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потратили восемь ночных FPV-дронов на уничтожение одного безэкипажного катера (БЭКа), разработанного в лаборатории беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18-й армии. Об этом рассказал боец войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Барсик в беседе с РИА Новости.

«Мы разработали БЭК. Сами делаем из подручных материалов. Применяли на Днепре. Один раз, чтобы потопить такой БЭК, противнику понадобилось восемь ночных FPV-дронов. За один заход (применение) восемь FPV (противника) он тратит», — рассказал Барсик.

По его словам, данные БЭКи используются для минирования протоков в пойме Днепра.

Ранее сообщалось, что в России против украинских безэкипажных катеров начнут использовать сеть «Дарвин».