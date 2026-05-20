США захотели сократить численность доступных НАТО во время конфликтов сил

Администрация президента США Дональда Трампа планирует на этой неделе сообщить партнерам по Североатлантическому альянсу о сокращении объема военных сил, которые Соединенные Штаты могли бы задействовать для помощи европейским странам НАТО в случае крупного кризиса. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о так называемой Модели сил НАТО, в рамках которой страны-члены определяют резерв имеющихся подразделений, предназначенных для применения во время конфликта или любого другого серьезного кризиса (например, военного нападения на государство альянса).

Точный состав этих сил держится в строжайшей тайне, однако Пентагон принял решение значительно сократить участие США, заявили собеседники, пожелавшие остаться анонимными.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс на брифинге в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не сокращали свой военный контингент в Польше, а лишь отложили отправку подразделения.