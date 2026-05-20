США сократили число бригадных боевых групп в Европе

Министерство обороны США официально подтвердило сокращение своего военного присутствия в Европе, объявив об уменьшении количества дислоцированных там бригадных боевых групп с четырех до трех.

Как заявил представитель Пентагона Шон Парнелл, это решение стало итогом многомесячного стратегического анализа и, по сути, откатывает американское военное присутствие на континенте к уровню 2021 года. Прямым следствием этой реструктуризации, по его словам, является временная задержка отправки войск в Польшу, которую Парнелл при этом назвал «образцовым союзником».

Ранее Пентагон уже отменил развертывание второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии численностью более 4 тысяч военнослужащих с соответствующей техникой, однако тогда причины этого решения не раскрывались.

