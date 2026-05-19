Зеленский утвердил планы дальнобойности на июнь

Президент Украины заявил, что утвердил планы дальнобойности на июнь 2026 года. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении в Telegram-канале.

«Сегодня утвердил планы нашей дальнобойности на июнь, и должны творчески развить украинские дальнобойные санкции, которые показали силу в мае», — отметил глава республики.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Киев в планах запускать беспилотники с территории стран Прибалтики. До этого Служба внешней разведки России заявила, что командование ВСУ планирует нанести удары по РФ с территории Латвии и что военнослужащие украинских Сил беспилотных систем были размещены на нескольких военных базах в республике.