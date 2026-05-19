В ВСУ придумали способ вернуть комиссованных из-за ранений в ряды армии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нашли способ вернуть комиссованных из-за ранений военных в ряды армии. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью YouTube-каналу Militarnyi.

Сырский подчеркнул, что при обсуждении были учтены различные подходы, в результате которых запланировано введение коротких контрактов.

«Например, внедрение так называемого короткого контракта – 6 месяцев, 9 месяцев для тех военнослужащих, которые уволились по состоянию здоровья в результате ранений», — заявил Сырский.

Главком ВСУ добавил, что для действующих военных тоже рассматривается возможность подписания контрактов на меньший срок. Однако для новобранцев стандартные длинные контракты на два-три года и более остаются.

Помимо всего прочего, по словам Сырского, часть военных будет проходить службу по мобилизации, без заключения контракта. Денежное довольствие и надбавки отличаться от контрактников не будут.

