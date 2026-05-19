Российский боец с переломом позвонка уничтожил технику ВСУ

Рядовой Артем Лаврентьев, добровольно отправившийся в зону проведения специальной военной операции в 2022 году, проявил исключительное мужество при выполнении боевой задачи.

Несмотря на серьезное ранение, полученное в ходе атаки украинских беспилотников, артиллерист отказался покинуть позицию до полного уничтожения целей противника.

О подробностях подвига сообщил официальный Telegram-канал Министерства обороны России. Находясь на огневой позиции, расчет артиллеристов попал под налет БПЛА ВСУ. Лаврентьев сумел сбить два вражеских аппарата огнем из ружья, однако детонация одного из них привела к тяжелым последствиям для самого бойца.

«Получилось так, что один из дронов взорвался около нас. Получил ранение — перелом пальца, перелом позвонка», — поделился воспоминаниями военнослужащий.

Превозмогая острую боль, рядовой Лаврентьев остался в строю вместе со своим расчетом. По его словам, приоритетом было завершение работы по уничтожению танков и пехоты противника.

«Машина отработала по целям. И только потом уже началась эвакуация», — пояснил боец.

За проявленный героизм при выполнении боевой задачи Артем Лаврентьев был удостоен медали «За храбрость».