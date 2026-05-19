Киев и Вашингтон ведут переговоры о закупке украинских дронов и РЭБ

США заинтересованы в украинских военных технологиях и хотят получить доступ к разработкам в сфере беспилотников в рамках готовящейся сделки между Вашингтоном и Киевом. Об этом во вторник сообщает Bloomberg.

По данным агентства, американская сторона рассчитывает не только протестировать украинские дроны и системы радиоэлектронной борьбы, но и получить доступ к технологиям и интеллектуальной собственности, связанной с этими разработками.

Как утверждают источники Bloomberg, Пентагон уже запросил испытания ряда украинских оборонных систем. Если результаты окажутся успешными, стороны могут перейти к заключению контрактов на закупку продукции.

При этом переговоры пока не завершены и требуют одобрения на высшем политическом уровне. По информации агентства, Киев рассматривает передачу технологий как чувствительный вопрос и опасается потери контроля над собственными разработками.

Bloomberg отмечает, что США особенно интересуют украинские наработки в области ИИ-наведения, навигации без GPS и борьбы с беспилотниками.