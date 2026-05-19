Состоялся первый полет прототипа двухместного истребителя Су-57

Летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57 начались в России. Как сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, он будет обладать также функционалом учебно-боевого самолета.

"Начались летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления", - отметил первый вице-премьер.