В России раскрыли план Украины по захвату Приднестровья

Киев минирует украинско-приднестровскую границу, поскольку Украина вынашивает планы захвата Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Соответствующим образом киевский режим хочет устранить пророссийский плацдарм в регионе, заявил в интервью «Газете.Ru» военный эксперт Юрий Кнутов.

Установка мин – это провокация, которая призвана создать иллюзию, что якобы Украина не готовит вторжение в ПМР, поделился своей точкой зрения он. По мнению собеседника издания, план оккупации этой территории достаточно реален, и Киев в нем крайне заинтересован, так как получит склады и уберет пророссийский плацдарм у них на западной границе.

По словам Кнутова, в Приднестровской Молдавской Республике в настоящее время находится «маленькая» группировка ВС РФ, поэтому она одна не сможет противостоять ВСУ.

Аналитик не исключил, что Украина вынашивает такие планы в отношении ПМР не одна, а совместно с Молдавией.