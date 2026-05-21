Минобороны сообщило об ударах по центру подготовки специалистов БПЛА на Украине

Российские войска нанесли удары по центру подготовки специалистов беспилотных систем на территории Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что ВС РФ также поразили цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров для ВСУ. Кроме того, удары пришлись по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

По данным Минобороны, атаки проводились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российских группировок.

Всего, как уточнили в министерстве, за сутки удары были нанесены по объектам в 148 районах.

До этого антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального Управления ФСБ России ликвидировало склад боеприпасов и три диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке в ДНР.

Ранее на Добропольском направлении российский военнослужащий в своем первом бою уничтожил дрон ВСУ за $200 тыс.