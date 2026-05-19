В России представили ослепляющий БПЛА лазер

Российский лазерный комплекс для защиты объектов от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) представили на конференции ЦИПР. Об этом сообщили в компании «Инферит» (входит в холдинг Softline), передает ТАСС.

Отмечается, что комплекс может обнаружить цель на дальности до трех километров. Разработка способна определить скорость дрона и расстояние до цели. Система сопровождает объекты на дальностях от 200 до 2000 метров. После этого лазерный луч ослепляет оптику БПЛА или осуществляет тепловое воздействие. Заявленная дальность лазера — до километра при прямой видимости.

Разработчики утверждают, что точность поражения БПЛА коптерного типа составляет более 90 процентов. Система может непрерывно работать до ста секунд. При этом на само воздействие на цель отводят 5-6 секунд.

В базовую конфигурацию комплекса входит лазер мощностью три киловатта, тепловизор, радар целеуказания, лидар, дальномер и модуль видеонаблюдения. Комплекс работает под управлением искусственного интеллекта.

В мае первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что в стране применяют антидроновые лазеры мощностью до 90 киловатт.