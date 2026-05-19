Европа, несмотря на рекордные военные расходы, не способна противостоять России в случае реального столкновения. Главной причиной такой слабости эксперт по вопросам обороны и бывший советник министра обороны Чехии Ярослав Штефец считает отсутствие подготовленных кадров.

«Главная проблема Германии, да и Чешской Республики и других стран в том, что мы можем тратить огромные деньги на вооружения и боеприпасы, но у нас не будет никого, кто бы мог с ними обращаться. Нет так называемых людей, которые реально могли бы воевать», — заявил аналитик в интервью Radio universum.

По словам Штефеца, современная ситуация в международных отношениях пугающе напоминает 30-е годы прошлого века, когда мир стремительно скатывался ко Второй мировой войне. Эксперт уверен, что Североатлантический альянс сознательно создает образ врага из России, чтобы оправдать свое существование после краха Варшавского договора.

«Мы находимся на этапе, когда война де-факто началась. Специальная военная операция превратилась в опосредованную войну НАТО с Россией на территории Украины. И это может перерасти в реальный конфликт», — предостерег эксперт.

Штефец также отметил, что истинными бенефициарами нестабильности в мире выступают крупные корпорации, контролирующие оборонный и банковский секторы. При этом он подчеркнул, что Великобритания играет ключевую роль в нагнетании напряженности, используя НАТО как инструмент давления на Европу.