В Латвию направили военные Силы беспилотных систем ВСУ для атак на РФ

Военные Силы беспилотных систем украинской армии (ВСУ) уже направили в Латвию. Оттуда Киев планирует совершать удары по российской территории. Об этом во вторник, 19 мая, сообщили в Службе внешней разведки (СВР).

— В Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ, — говорится в сообщении.

По предоставленной информации, оружие размещается на военных базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс».

В СВР также сообщили, что Киев «нацелен всеми силами демонстрировать своим покровителям в Европе сохранение боевого потенциала ВСУ и их способности наносить ущерб российской экономике». Кроме того, Украина не будет ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли ВСУ страны Балтии. Теперь дроны будут запускаться напрямую с территории этих государств.

Утром того же дня эстонская система противовоздушной обороны впервые сбила над территорией страны беспилотник. По информации СМИ, дрон ликвидировали над озером Выртсъярв. Министр обороны республики Ханно Певкур заявил, что Таллин не выдавал Киеву разрешения на использование воздушного пространства над Эстонией для запуска беспилотных летательных аппаратов.