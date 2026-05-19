Вооруженные силы (ВС) России отразили наступление 42-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Новопавловки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Уточняется, что в попытке наступления участвовали бронетранспортер MaxxPro и два мотоцикла.

«Бойцы группировки "Центр" уничтожили технику и личный состав врага ударами FPV-дронов», — говорится в сообщении.

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. 19 января Минобороны сообщило о переходе под контроль Вооруженных сил России населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики. Полное освобождение ДНР — одна из целей СВО.