Китайские J-10C разгромили модернизированные Eurofighter в учебных боях

Китайские истребители J-10C одержали убедительную победу в учебных боях с модернизированными истребителями Eurofighter. Это произошло в ходе совместных воздушных учений Zilzal-II, однако о результатах стало известно только сейчас, сообщает Military Watch Magazine.

По данным издания, "истребители J-10C ВВС Пакистана смогли добиться соотношения сбитых и уничтоженных целей 9:0 против истребителей Eurofighter ВВС Катара".

Результаты, достигнутые в Катаре, весьма примечательны на фоне растущей критики программы Eurofighter и растущих признаков того, что операторы самолета, включая страны-разработчики, быстро сокращают зависимость от него.

Впечатляющие успехи J-10C в боях против Eurofighter не стали неожиданностью, так как разница в возможностях оборонных секторов Китая и Европы очевидна. Последняя все больше отстает от лидеров отрасли, подводит итог MWM.