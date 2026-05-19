Полковник сообщил о нарушении Украиной и Европой международного права

Украина, объединяясь с западными странами по изготовлению и доставке беспилотных летательных систем, нарушает международное правило, включая третью сторону в боевой конфликт, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины выпустили по России сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и управляемые авиабомбы. Системы противовоздушной обороны сбили пять управляемых авиабомб, а также 651 беспилотник самолетного типа.

Эксперт напомнил, что Украина не располагает собственным производством по изготовлению беспилотников. Все комплектующие и готовые дроны им поставляют страны Европы, которые стали участниками конфликта, добавил он.

«Здесь, конечно же, нарушается международное право. Оно гласит о том, что две стороны в мирное время имеют право заключать военные союзы, торговать оружием, совершать различные военные сделки. Но как только начинаются боевые действия, любая страна, которая поставляет оружие, солдат, боеприпасы и инструкторов, автоматически становится третьей стороной конфликта и несет за это ответственность. В данном случае Великобритания и Евросоюз становятся соучастниками террористических актов Украины», — заявил Матвийчук.

В ночь на 19 мая над регионами Российской Федерации сбили 315 украинских БПЛА. В министерстве уточнили, что атакам подверглись 19 регионов страны, дроны также сбивали над акваторией Азовского моря. Все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу, указали в Минобороны.