Семь дронов сбили над Ленинградской областью, атака продолжается

Семь украинских беспилотников выявили и уничтожили над территорией Ленинградской области.

Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Боевая работа продолжается», — предупредил глава региона.

Дрозденко также напомнил, что в Ленинградской области продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Несколькими часами ранее два пассажирских самолета, принадлежащих компании Uzbekistan Airways, не смогли приземлиться в петербургском аэропорту Пулково из-за введенных ограничений на фоне беспилотной опасности в Ленинградской области.

В марте Telegram-канал Mash сообщал, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство беспилотникам Вооруженных сил Украины для атак на регионы России, в том числе на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Новый маршрут через страны Прибалтики значительно упрощает задачу украинским военным, дает ВСУ открытый выход в Финский залив и позволяет обойти ПВО в российских регионах, отметил Mash.