Армия Вооруженных сил России (ВС РФ) обладает большим потенциалом защиты войскового тыла в сравнении с Украиной.

Об этом сообщается в отчете генерального инспектора Пентагона по операции «Атлантическая решимость» для Конгресса Соединенных Штатов.

— Россия почти наверняка сохраняет более высокий потенциал защиты сил в тыловых районах за счет маскировки, дезинформации противника и развитой системы ПВО, — говорится в отчете.

Там также отметили, что Вооруженные силы Украины испытывают постоянную нехватку боеприпасов для систем противовоздушной обороны, поскольку армия страны полностью зависит от западных поставок, передает РИА Новости.

Ранее был нанесен удар по группе французских инструкторов, которые причастны к террористическим атакам на Крым и другие российские регионы. Атака пришлась на западный пригород Одессы.

18 мая Минобороны РФ отчиталось, что войска ВС РФ ночью нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины и военным аэродромам. В оборонном ведомстве добавили, что все поставленные цели были достигнуты.