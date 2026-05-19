Новости СВО сегодня: сожженный «багги» ВСУ и «Князь Вандал» в действии

Во вторник, 19 мая, в Минобороны России сообщили об уничтожении украинских БТР и зачистке опорных пунктов ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Ульяновские десантники сожгли «багги» ВСУ дроном

Операторы FPV-дронов из состава ульяновского соединения ВДВ уничтожили скоростной автомобиль типа «багги» и бронетранспортёр ВСУ, рассказали в Минобороны РФ. Транспорт ВСУ был замечен воздушной разведкой на расстоянии более 50 километров от линии соприкосновения.

Для поражения целей десантники применили беспилотники на оптоволокне. Эта технология защищает дроны от средств радиоэлектронной борьбы и позволяет сохранять стабильный сигнал на протяжении всего полета. В результате точного попадания транспорт ВСУ был полностью уничтожен.

ВСУ потеряли опорный пункт в Запорожье

Штурмовики 38-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» зачистили опорный пункт ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Позиции и пулеметная точка ВСУ были обнаружены с помощью воздушной разведки.

Операторы дронов передали координаты минометным расчетам, которые подавили огневую точку и обеспечили безопасный проход пехоты. Для защиты от ударов артиллеристы замаскировали свои позиции.

После артподготовки штурмовые группы выдвинулись к объекту. Чтобы минимизировать риски, военные разделились на две подгруппы и блокировали опорный пункт с разных направлений. Они забросали позиции ВСУ гранатами, выставили дымовую завесу и провели зачистку, продвигаясь парами.

«Мста-С» уничтожила скрытый опорный пункт ВСУ

Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ на днепропетровском направлении. Замаскированный в лесу объект ВСУ обнаружили операторы беспилотников в ходе воздушной разведки, отметили в Минобороны России.

Координаты цели были оперативно переданы на пункт управления самоходного дивизиона. Получив данные, экипаж САУ навел «Мсту-С» на цель. Артиллеристы нанесли удар осколочно-фугасными снарядами с дистанции более чем в 20 километров, полностью ликвидировав укрепления ВСУ.

«Князь Вандал» в действии

Расчеты ударных FPV-дронов ВС РФ нанесли масштабный удар по позициям ВСУ на октябрьском направлении, сообщили в Минобороны России. Во время совместной работы с дронами-разведчиками операторы беспилотников «Князь Вандал Новгородский» обнаружили и уничтожили замаскированные в лесу украинские орудия полевой артиллерии - гаубицы «Богдана» и Д-30.

Кроме того, точечными ударами были ликвидированы пункт управления беспилотниками, склад боеприпасов и несколько пикапов ВСУ. Также под удар попали наземные роботизированные комплексы ВСУ, которые использовались для подвоза провизии, имущества и боекомплекта на передовую.

«Град» накрыл позиции ВСУ под Харьковом

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил замаскированные опорные пункты и скопление живой силы ВСУ в Харьковской области. ВСУ демаскировали свои позиции во время инженерных работ, что оперативно зафиксировали операторы дронов, отметили в Минобороны.

Координаты целей были переданы командованию, после чего артиллеристы получили приказ на огневое поражение. Расчет «Града» отправился на позицию и произвел залп. Точность удара корректировалась с беспилотника. В результате украинский опорный пункт был уничтожен. Фортификационные и ротационные мероприятия ВСУ на этом участке были сорваны.