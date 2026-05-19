МО Эстонии отвергло использование Украиной своего воздушного пространства

Минобороны Эстонии отвергло использование Украиной своего воздушного пространства
Эстония не разрешала Украине использовать свое воздушное пространство.
Об этом, ссылаясь на слова министра обороны республики Ханно Певкура, пишет Reuters.
В Министерстве отметили, что БПЛА, вероятней всего, принадлежит Украине, в данный момент идут его поиски.
Ранее стало известно, что в пяти регионах Латвии объявили предупреждение о возможной угрозе с воздуха. Уточняется, что жители данных регионов получили оповещения в виде сообщений. Истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства были приведены в действие.