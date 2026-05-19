Тегеран пообещал применить новое оружие против США в случае новых атак

Иран откроет «новые фронты» против США в случае новых атак на республику. С таким предупреждением выступил официальный представитель иранской армии Мохаммад Акраминия, передает агентство ISNA.

По словам военного, Тегеран готов использовать новое вооружение и новые методы ведения боевых действий, если Вашингтон вновь решит нанести удары по Ирану.

Акраминия заявил, что Иран ответит в случае «новой агрессии» со стороны противника и не допустит повторения подобных атак.

Заявление прозвучало после слов президента США Дональда Трампа о том, что он отказался от ударов по Ирану, которые планировались на 19 мая.

Американский лидер объяснил свое решение просьбами со стороны эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана и президента ОАЭ Мохаммеда бин Зайеда.

По данным The New York Times, одной из причин отказа США от новых ударов стали предупреждения Пентагона. В американском военном ведомстве считают, что иранская армия смогла адаптироваться к воздушной кампании и подготовилась к возможным новым атакам.