Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец считает, что Литва столкнется с разрушительными последствиями, если попытается атаковать Калининградскую область. Об этом он рассказал в своей статье для «Комсомольской правды».

По мнению военного, повторяющиеся учения НАТО у границ Калининградской области свидетельствуют о подготовке к возможным атакам. Баранец считает, что в случае атак масштаб ответных мер Москвы выйдет далеко за пределы региона.

Полковник в отставке обратил внимание на недавнее интервью министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса. В нем литовский дипломат призвал НАТО «показать русским, что альянс способен проникнуть в их маленькую крепость в Калининграде».

Баранец отметил, что Калининградская область - не «маленькая крепость», а крупный оборонительный район, полностью укомплектованный современными видами вооружений. Он надежно защищен комплексами противовоздушной и береговой обороны, авиацией, кораблями Балтийского флота, а также бронетехникой и ракетными установками, что делает любую попытку штурма со стороны НАТО бесперспективной.

Кроме того, военная группировка в регионе в случае агрессии получит огневую поддержку с «большой земли». Россия располагает высокоточными ракетами наземного, воздушного и морского базирования с дальностью полета от 2,5 до 5,5 тысячи километров. Также к отражению нападения подключится совместная российско-белорусская региональная группировка войск.

Военный предупредил, что конфликт вокруг Калининграда неизбежно вышел бы за рамки региона и охватил бы всю европейскую территорию НАТО. По его мнению, в таком случае были бы уничтожены и центры принятия решений в самой Литве.