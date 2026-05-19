Создание Украиной авиационной бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) даст возможность обойти бывшей советской республике формальные ограничения западных партнеров на выбор целей для ударов на территории Российской Федерации, пишет американское издание The War Zone (TWZ).

Разработанное внутри Украины дальнобойное оружие может быть использовано без ограничений против любых целей, поделился своей точкой зрения автор публикации.

Ранее применение западного оружия большей дальности было ограничено, отметил обозреватель издания.

В материале речь идет о том, что быстрые темпы разработки первой украинской планирующей бомбы говорят о срочной необходимости в этом оружии, которая, по всей вероятности, была вызвана проблемами с доступностью аналогичных боеприпасов западного производства.

Ранее минобороны Украины заявило, что планирующая бомба собственного производства готова к боевому применению. Ведомство продемонстрировало кадры сброса изделия с бомбардировщика Су-24.