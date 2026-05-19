С фронта приходят тревожные новости: хотя ВС РФ пробивают оборону ВСУ на всех участках, появляются данные о якобы высокой концентрации боевиков. Как сообщает «Царьград», противник готовит штурмовиков и операторов БПЛА.

Массированный налет

В минувшие выходные ПВО сбила более тысячи дронов противника, дальнобойную ракету «Нептун» и крылатую ракету «Фламинго» — налет был действительно массированным. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, на подступах к столице уничтожено 130 БПЛА. Военный блогер Аслан Нахушев предполагает, что часть беспилотников, сбитых над другими регионами, также могли быть направлены на Москву — всего 400 штук.

Судя по слитым кадрам, ВСУ задействовали множество дальнобойных дронов «Лютый». Также боевики заявляют, что Киев впервые задействовал массово новый тип беспилотников для атаки на Москву — BARS CM и BARS RS. Они представляют собой гибрид крылатой ракеты и дрона-камикадзе: дальность такого снаряда составляет до 700-800 км при скорости около 500-600 км/ч и боевой части в 50-100 кг.

Прорыв ВС РФ

Тем временем динамика продвижения ВС РФ на фронте продолжает расти. В районе Пискуновки на славянско-краматорском направлении подразделения активно применяют оптоволоконные FPV-дроны по личному составу противника, усиливая давление на передовые позиции и ограничивая возможность ротации.

В Николаевке усилили применение ФАБов по многоэтажной застройке, которая применяется ВСУ как укрытие. Аналогичные удары наносятся по восточным окраинам — наносятся прицельные удары по блиндажам и укрытиям. Ряд источников ранее сообщали о взятии штурмовиками населенного пункта, но военкор Анатолий Радов опроверг информацию.

В районе Красного Лимана подразделения ВС РФ также усиливают давление. На днях начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о взятии Боровой — через несколько дней успех подтвердился объективным контролем.

«Пришли кадры, подтверждающие наше продвижение и присутствие в Боровой. Продвинулись на 4,5 км. Хотя, возможно, контроля у нас больше, так как обещают в ближайшее время опубликовать дополнительные кадры объективного контроля», — заявил военные обозреватель Михаил Дегтярев.

Долгое время фронт здесь был неподвижен, поскольку позиции в Боровой занимали элитные националистические подразделения. Тем не менее силы 1-й танковой армии смогли разбить противника и оборонительные порядки.

ВСУ готовятся к «контрнаступу»

По информации военного ресурса «Карма» противник готовится к «контрнаступу» на запорожском направлении. ВСУ действуют малыми подразделениями вдоль Днепра, а БПЛА работают по ключевой трассе Мелитополь — Крым и Бердянску. Судя по всему, Киев нацелен «перерезать сухопутный коридор в Крым».

Некий рекордный «контрнаступ» анонсировали и украинские источники. Для этой цели планомерно наращивается группировка ВСУ. В подтверждение своих намерений киевский режим объявил принудительную эвакуацию из Никополя — на освобожденных площадях началось размещение личного состава, войск БПЛА и артиллерии.

Дягтярев замечает, что на участке и без того напряженная обстановка. ВСУ не прекращают накаты на западно-запорожском направлении, из-за чего расширилась серая зона, в которую попало Приморское и часть Степногорска. Вместе с тем официального подтверждения от Минобороны на этот счет не поступало.