Гросси: удар по АЭС "Барака" может привести к масштабному выбросу радиации

Прямой удар по атомной электростанции "Барака" в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) может привести к масштабному выбросу радиоактивных веществ и необходимости эвакуации населения на сотни километров. Это подчеркнул генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совета Безопасности ООН в связи с атакой на территорию упомянутого объекта.

"Я хочу предельно ясно заявить: в случае атаки на атомную электростанцию "Барака" прямое попадание может привести к очень крупному выбросу радиации в окружающую среду", - сказал он.

По словам главы МАГАТЭ, удар, который выведет из строя линии электроснабжения станции, может повысить риск расплавления активной зоны реакторов.

"В худшем случае оба сценария потребуют защитных мер, таких как эвакуация населения и укрытие людей, а также применение стабильного йода на расстоянии от нескольких до 700 км. Радиационный мониторинг потребуется на дистанции до 700 км, также может возникнуть необходимость введения ограничений на продукты питания", - отметил он.

Гросси указал, что атаки на ядерные объекты мирного назначения неприемлемы. Он также проинформировал, что МАГАТЭ готово при необходимости направить в ОАЭ экспертов по ядерной безопасности, а центр агентства по инцидентам и чрезвычайным ситуациям в Вене круглосуточно следит за развитием ситуации и поддерживает постоянные контакты с руководством страны.

17 мая власти эмирата Абу-Даби сообщили, что в результате попадания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в генератор близ АЭС "Барака" возник пожар. В заявлении отмечалось, что инцидент не привел к жертвам и не повлиял на уровень радиационной безопасности, а все системы и энергоблоки объекта продолжают работать в штатном режиме.

Тогда эмиратские средства ПВО зафиксировали три беспилотника, вторгшихся в воздушное пространство страны со стороны западной границы. Два из них были успешно перехвачены, третий поразил электрогенератор возле станции. Как подчеркнули в Министерстве обороны ОАЭ, предварительные итоги расследования инцидента на АЭС, а также данные технического мониторинга "подтвердили, что три БПЛА, задействованные в атаке 17 мая, <...> и перехваченные впоследствии аппараты были запущены с иракской территории".