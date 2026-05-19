Британский след в Измаиле: под удар в Одесской области могли попасть «склады Лондона»

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что под удар в Одесской области могли попасть склады с оружием, поставленным Украине Британией. Об этом военный рассказал «Аргументам и фактам».

В ночь на 19 мая появилась информация об ударе по инфраструктуре ВСУ в порту города Измаил (Одесская область). Сообщалось о взрывах.

По мнению Матвийчука, в порту Измаила были повреждены причалы, которые использовались для разгрузки западных вооружений. Военный предположил, что там были также уничтожены склады военной техники и британских безэкипажных катеров.

«Сокрушительный удар» и «Герани» в Одессе: раскрыты детали новых операций ВС РФ

Полковник в отставке назвал Измаил одним из главных логистических узлов снабжения ВСУ. По его мнению, удары по запасам безэкипажных катеров, активно используемых ВСУ для атак в Чёрном море, серьезно осложнят оперативное планирование для Киева.