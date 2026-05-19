ВС России нанесли удары по танковому полигону в Житомирской области и местам дислокации французских военных специалистов в Одессе. Подробностями этих операций поделился с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников.

По словам эксперта, то, что после атаки по танковому полигону в городе Звягель Житомирской области пожар тушили несколько часов, говорит о том, что там находились горюче-смазочные материалы для военной техники и дополнительные средства двойного назначения.

«На полигоне могли погибнуть не менее 40-50 человек, в том числе и иностранных наемников. Эту информацию будут тщательно скрывать, но так или иначе, в западной прессе она появится в виде некрологов по безвременно ушедшим сравнительно молодым людям из различных европейских государств и в некоторых случаях из Латинской Америки», — отметил Иванников.

По его мнению, удар был настолько сильным, что «весь полигон буквально засыпан человеческими останками и их фрагментами», поэтому о быстром его восстановлении и речи быть не может.

Также военный эксперт обратил внимание на то, что в западных пригородах Одессы беспилотники «Герань» атаковали штаб французских специалистов, которые в связи с теплым временем года были размещены не в углубленных бетонных бункерах, а на наземных базах.

«Ведется системная работа по выявлению мест дислокации «иностранных специалистов». Российская космическая группировка имеет возможность высокого разрешения на спутниках, и видно буквально каждый сантиметр земли. Когда происходит движение вокруг того или иного заброшенного объекта на украинской территории и видны военные, координаты передаются заинтересованным службам и наносится удар», — сказал Иванников.

Он отметил, что под Одессой погибли не менее 15 французских военных с большим опытом, которые были направлены Украину, что наносит имиджевый урон президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Ранее российские военные ударили по порту в Одессе, который был переоборудован из гражданского объекта в военные склады, где хранятся боеприпасы из стран НАТО. Также возле причалов порта находились транспортно-грузовые корабли, которые привозят оружие и технику.