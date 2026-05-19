Генерал раскрыл, откуда запустили дроны по Ярославлю и Твери

В ночь на 19 мая российские регионы подверглись масштабной атаке украинских беспилотников самолетного типа. Согласно данным Министерства обороны РФ, средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 315 аппаратов над территорией России и акваторией Азовского моря.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с изданием "АиФ" подчеркнул, что зафиксированные удары, в частности по Ярославской и Тверской областям, стали возможны благодаря использованию Киевом натовских технологий.

«Дроны могли атаковать Ярославль с территории, подконтрольной Киеву. Наши средства ПВО засекли, откуда они летели, ответ будет непременно жесткий», — заявил генерал-майор.

Касаясь атаки на Тверскую область, Липовой добавил: «Тверь находится в зоне досягаемости беспилотников, которые Украине поставляют страны НАТО. Атаковать регион могли только с приграничной территории, подконтрольной ВСУ».

Масштабное нападение затронуло множество областей, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Рязанскую, Ростовскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тульскую и Московскую области, а также Краснодарский край и Республику Крым.

Что известно о массированной атаке ВСУ 19 мая

В Тверской области в результате падения обломков одного из БПЛА на кровлю девятиэтажного жилого дома в Удомле было повреждено остекление четырех квартир, пострадавших среди жителей нет. В Ярославской области зафиксировано попадание в промышленный объект, на месте которого возникло возгорание. Губернатор региона Михаил Евраев в своем канале на платформе «Макс» сообщил о временном перекрытии движения транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы для обеспечения безопасности граждан. К настоящему времени движение возобновлено.