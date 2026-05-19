Массированная ночная атака: за 19 мая над РФ уничтожены 315 дронов

Московский Комсомолец

Министерство обороны России подвело итоги работы противовоздушной обороны за минувшие сутки. Согласно официальной сводке, средствами ПВО было уничтожено 651 украинский беспилотник самолётного типа и пять управляемых авиабомб. По данным оборонного ведомства, наиболее интенсивные атаки пришлись на ночное время.

Наибольшее количество дронов — 315 единиц — было перехвачено в ночь на 19 мая. Воздушные цели поражались над 19 регионами страны, включая Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую и Ярославскую области, Московский регион, Краснодарский край, Крым и акваторию Азовского моря. Потери гражданского населения и инфраструктуры в результате падения сбитых обломков, по предварительным данным, отсутствуют. В ряде областей были лишь оперативно ликвидированы локальные возгорания.

Тем не менее, последствия атак зафиксированы в ряде регионов. В Ярославле один из дронов поразил промышленный объект, что привело к пожару, который был оперативно ликвидирован. В Воронежской и Тульской областях были сбиты 17 и 12 дронов соответственно, пострадавших нет. Кроме того, в ДНР в результате сброса боеприпаса с БПЛА на автомобиль погиб мужчина 1993 года рождения, ещё двое получили ранения.

Ночная атака затронула и Московский регион: мэр столицы Сергей Собянин неоднократно сообщал о сбитии беспилотников на подлётах к городу. В то же время в украинских источниках утверждается, что ударам подверглись 18 регионов РФ, включая объекты ВПК, например, завод «Красное знамя» в Рязани.

