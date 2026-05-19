Массированная ночная атака: за 19 мая над РФ уничтожены 315 дронов

Министерство обороны России подвело итоги работы противовоздушной обороны за минувшие сутки. Согласно официальной сводке, средствами ПВО было уничтожено 651 украинский беспилотник самолётного типа и пять управляемых авиабомб. По данным оборонного ведомства, наиболее интенсивные атаки пришлись на ночное время.

Наибольшее количество дронов — 315 единиц — было перехвачено в ночь на 19 мая. Воздушные цели поражались над 19 регионами страны, включая Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую и Ярославскую области, Московский регион, Краснодарский край, Крым и акваторию Азовского моря. Потери гражданского населения и инфраструктуры в результате падения сбитых обломков, по предварительным данным, отсутствуют. В ряде областей были лишь оперативно ликвидированы локальные возгорания.

Тем не менее, последствия атак зафиксированы в ряде регионов. В Ярославле один из дронов поразил промышленный объект, что привело к пожару, который был оперативно ликвидирован. В Воронежской и Тульской областях были сбиты 17 и 12 дронов соответственно, пострадавших нет. Кроме того, в ДНР в результате сброса боеприпаса с БПЛА на автомобиль погиб мужчина 1993 года рождения, ещё двое получили ранения.

Ночная атака затронула и Московский регион: мэр столицы Сергей Собянин неоднократно сообщал о сбитии беспилотников на подлётах к городу. В то же время в украинских источниках утверждается, что ударам подверглись 18 регионов РФ, включая объекты ВПК, например, завод «Красное знамя» в Рязани.

